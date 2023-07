Greta Gerwig lager The Chronicles of Narnia-filmer

HQ

Selv om hun allerede hadde begynt å bli en kjent person de siste årene har Greta Gerwig nå blitt et av de største navnene i filmbransjen siden hun regisserer Barbie. Dette har gitt henne en ny stor mulighet.

Ifølge The New Yorker har Gerwig blitt enig med Netflix om å skrive og regissere minst to filmer basert på C. S. Lewis' The Chronicles of Narnia-univers. Noe mer enn det får vi ikke vite enda, og med tanke på at hun faktisk lager manuset må vi nok vente en stund på mer detaljert informasjon også.