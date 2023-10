Greta Gerwig måtte kjempe for å få dansesekvensen I'm Just Ken i Barbie

HQ

Uten I'm Just Ken-sekvensen i Barbie hadde vi hatt det mindre underholdende på kino. Det er et enkelt faktum for mange kinogjengere, og de fleste av oss er mer enn glade for at Ryan Gosling danser med Simu Liu.

Men ifølge filmens regissør var det nære på at den scenen ikke kom med. Greta Gerwig fortalte nylig under BFI London Film Festival (via Variety) hvordan hun måtte kjempe for å få med scenen.

"Det sto bare i manuset: 'Og så blir det en drømmeballett, og de finner ut av det gjennom dans '", sa Gerwig i en samtale med Jesse Armstrong fra Succession. "Det var et stort møte der de spurte: 'Trenger du dette?'. Og jeg svarte: 'Alt i meg trenger dette'. De sa: "Hva mener du med det? Hva er en drømmeballett? Og jeg sa: 'En drømmeballett? Hvor skal jeg begynne?"

"Selv om alt føltes riktig for meg og ga meg så mye glede i måten vi gjorde det på, tenkte jeg også: 'Å nei, dette kan bli helt forferdelig, men nå er jeg forpliktet'", fortsatte hun.

Det virker som om dette møtet fant sted før Gerwig hadde filmet sekvensen, så det er klart at et studio kan stille spørsmål ved en tilfeldig drømmesekvens midt i en sang. Men når man ser den i filmen, er det tydelig at det fungerte til det beste.