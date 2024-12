Greta Gerwigs Chronicles of Narnia-film starter innspillingen i juli 2025

Selv om den kanskje aldri nådde samme høyder som Ringenes Herre eller Harry Potter, hadde Chronicles of Narnia en fanskare, og hvis det er noe studioene er ute etter i dag, så er det potensielle franchiser med allerede eksisterende tilhengere.

Greta Gerwig skal levere den nye Chronicles of Narnia-filmen for Netflix, og innspillingen begynner i juli. Dette kommer via Deadline, som snakket med produsent Amy Pascal i den nye episoden av Behind the Lens.

"Det er en veldig ny vri", sa Pascal. "Det handler om Rock N Roll." The Chronicles of Narnia er kjent for sin tilknytning til kristendommen - du vet, Aslan er Jesus og lignende - noe som kan være i ferd med å endre seg i Gerwigs tolkning.

Gleder du deg til mer Narnia?