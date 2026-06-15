Greta Lee og Wagner Moura sitter fast i hjemmet sitt i Netflix-filmen «The Last» House

Hva ville du gjort hvis du ikke kunne forlate huset ditt? Hvordan ville du reagert hvis noe hindret deg i å rømme fra ditt eget hjem og tvang deg til å leve slik, ikke bare i dager, uker eller måneder, men i hele år? Dette er nettopp ideen som den kommende Netflix-filmen The Last House ønsker å utforske.

Filmen har både Greta Lee og Wagner Moura i hovedrollene, og viser hvordan paret jobber for å beskytte og sikre familiens fremtid ved å bygge opp et fungerende og bærekraftig liv i sitt eget hjem. I tillegg må de finne ut hva det er som hindrer familien, og tilsynelatende alle andre på planeten også, fra å forlate hjemmet sitt – en slags overnaturlig tilstedeværelse som utnytter alle mennesker den finner ute i «villmarken».

Regissert av Louis Leterrier fra Now You See Me, er The Last House planlagt å komme på Netflix 7. august, og du kan se den skremmende og ganske spennende traileren nedenfor, samt den offisielle synopsen for filmen.

«En familie som plutselig er innestengt i hjemmet sitt, må samarbeide for å overleve med svinnende ressurser og den uhyggelige trusselen som holder dem fanget.»