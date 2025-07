Greyhawk venter: Temple of Elemental Evil får en nyutgivelse på Steam

HQ

Et av de mest ikoniske Dungeons & Dragons-eventyrene gjennom tidene gjør et digitalt comeback denne høsten. Ja, snart kan du igjen fordype deg i The Temple of Elemental Evil, ettersom SNEG - kjent for å publisere klassiske titler som Demon Stone og Dragonshard på Steam - blåser nytt liv i Troika Games' 2003-versjon.

Spillet er basert på Gary Gygax' tidløse Advanced Dungeons & Dragons-modul med samme navn, som først ble utgitt for over 40 år siden. Det ble imidlertid spesielt kjent etter at det ble tilpasset til D&D 3.0-regelsettet på begynnelsen av 2000-tallet. Denne PC-versjonen er fortsatt det eneste digitale DnD-spillet som foregår i Greyhawk-miljøet - en detalj som hardcore-fans fortsatt setter pris på.

The Temple of Elemental Evil byr på overraskende mye frihet for sin tid: Oppdragene kan løses i hvilken som helst rekkefølge, du kontrollerer fem fullt tilpassbare karakterer, og du får en strukturell frihet som minner om moderne rollespill. Bare ikke forvent noen Larian-stil polish - dette er fortsatt et robust, utfordrende spill fra en annen tid. Men sjarm? Det drypper absolutt av den. Relanseringen er satt til september.