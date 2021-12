Grid Legends har fått gameplay og tar kampen mot Elden Ring

HQ

Man skulle tro at de aller fleste utviklere og utgivere ville holde seg langt unna å slippe spillene sine i februar siden måneden allerede har ekstremt lovende spill som Horizon Forbidden West, Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen og fler, men dette bryr tydeligvis ikke Codemasters og EA seg om.

Som lovet har de nå gitt oss den første gameplaytraileren fra Grid Legends, og i tillegg til å vise hvor vakkert spillet er avslører den at lanseringen blir den 25. februar. Når det gjelder selve gameplayet fortsetter utviklerne å fremheve hvor mye arbeid de har lagt i historiemodusen Driven to Glory, hvor Sex Education-stjernen Ncuti Gatwa og et par andre kjente skuespillere forhåpentligvis klarer å by på både fart og spenning med det som sies å være meget forskjellige personligheter og kjørestiler.

Fart og spenning loves også i multiplayeren siden Grid Legends visstnok skal gjøre det langt raskere og enklere å race med og mot andre i alt fra klassiske superbiler til racingmodifiserte lastebiler og el-biler i over 130 forskjellige løp. Dette skal skje ved hjelp av både cross-play og muligheten til å starte et løp med bare tre knappetrykk.

Lær mer om alt dette, en forbedret Race Creator og mer i videoen under.