Grid Legends tar en Need for Speed med ekte skuespillere

Historien er sjelden en viktig del av racing-spill, men det stopper ikke Codemasters fra å prøve noe i alle fall undertegnede har sett ekstremt sjeldent.

Noe av det første som blir åpenbart i Grid Legends sin annonseringstrailer er at spillet vil by på en historie som forteller med såkalt live action, altså ekte skuespillere av kjøtt og blod. Vi kan åpenbart uansett se frem til mer glimrende Codemasters-racing også, og med lovnader om at hver datakontrollerte sjåfør har sin egen personlighet, over 130 løp (deriblant i London og Moskva), over 100 ulike kjøretøy og en Race Creator-modus går forhåpentligvis ikke et større fokus på historie utover gameplayet når Grid Legends slippes en gang neste år.