Griftere hater Star Wars Outlaws fordi hovedpersonen "er stygg"

Det er nok best å holde seg unna diskursen rundt kvinnelige hovedpersoner og karakterer i spill akkurat nå. All faktisk debatt er fjernet til fordel for svindlere som desperat prøver å få tak i all oppmerksomhet de kan ved å hevde at spill blir ødelagt av woke-mobben.

Det siste målet for hatet er Kay Vess, hovedpersonen i det kommende Star Wars Outlaws. Ubisoft har nylig fått en del kritikk for dette kommende actioneventyrspillet i en åpen verden, ettersom prisene på enkelte utgaver føles helt ute av proporsjoner, men da må selvfølgelig de høylytte inn og si at spillet vil dø bare fordi de ikke synes hovedpersonen er attraktiv.

Å delta i en hvilken som helst spilldiskurs er vanligvis et minefelt, men i det siste har det særlig føltes som en kjernefysisk ødemark, ettersom gamerne av den gamle skolen som betegner seg selv som motkulturen, stadig finner et nytt spill å rose til skyene eller få avlistet på Steam. I virkeligheten er "problemet" rett og slett ikke så dypt, hvis det i det hele tatt eksisterer. Star Wars er en galakse full av brølende pelskledde skapninger, droider som utstråler altfor mye sjarm med et enkelt pip, og likevel er det tilsynelatende ikke plass til en kvinne som noen ikke synes er tiltrekkende?