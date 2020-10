Grim Fandango, Day of the Tentacle og Full Throttle klare for Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Kort tid etter at Double Fine ble kjøpt opp av Microsoft sa studio-sjefen Tim Schafer at dette selvsagt åpnet døren for å bringe flere av de allerede utgitte spillene deres over til Xbox-konsollene, og det viser seg at mange kan krysses av samtidig.

I den nyeste episoden av Larry "Major Nelson" Hryb sin Major Nelson Radio-podcast bekrefter nemlig Schafer at Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle: Remastered og Full Throttle: Remastered vil komme til Xbox Game Pass den 29. oktober. Dermed blir det mulig å spille disse på både Xbox One, Xbox Series, PC og Android fremover.