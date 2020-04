Gris har solgt en million eksemplarer

For knapt ett og et halvt år siden ble Gris sluppet til både PC og Switch, et spill vi virkelig likte. Senere kom det også til PlayStation 4 så flere kunne få prøve det, og nå meddeler Nomada Studio på Twitter at spillet har solgt over en million eksemplarer.

"We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies... crazy!! Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible❤️"

Velfortjent, synes vi. Har du spilt Gris?