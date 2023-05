GRIS-skaperne avslører vakre Neva

Suzanne er langt fra den eneste som elsker GRIS, så det var mange som fikk et nytt spill høyt oppe på ønskelisten i går.

Utviklerne i Nomada Studios har annonsert actioneventyrspillet Neva for PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch i 2024. Presentasjonen bærer tydelig preg av å være laget av Gris-skaperne. Det samme kan tilsynelatende sies om historien, for selv om traileren viser en kvinne som prøver å bekjempe onde krefter i nydelige omgivelser forteller utviklerne at dette er inspirert av hvordan kloden vår lider på grunn av menneskets påvirkning, Covid og mer. Historien utforsker derfor hvordan disse omstendighetene påvirker de to partnerne på forskjellige måter mens de kjemper mot små og store onde skapninger, utforsker den nydelige verdenen og løser gåter.