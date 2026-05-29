Grønt lys for Arlas fusjon, og et av Europas største meieriselskaper blir dannet

For ett år siden kunngjorde den dansk-svenske meierigiganten Arla (verdens femte største) at de skulle fusjonere med det tyske meierikooperativet DMK for å danne et av verdens største meieriselskaper. En fusjon av denne størrelsesordenen må gjennomgås nøye av EU-kommisjonen for å sikre at den ikke fører til konkurransevridning, og i dag kunngjorde de at avtalen har fått grønt lys.

I en pressemelding sier Arlas konsernsjef Peder Tuborgh :

"Sammen skal vi bygge et av Europas beste meierikooperativer. Vår ambisjon er å være en pålitelig partner i arbeidet med å styrke europeisk matsikkerhet og fortsette å fremme et ansvarlig landbruk som reduserer vår påvirkning på klima og natur, samtidig som vi bidrar til tilgang på god mat."

Både Arla og DMK eies av andelshaverne og har en samlet omsetning på over 20 milliarder euro, med 11 200 melkebønder i sju land.