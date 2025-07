"[Grounded 1] vil alltid eksistere", sier Obsidian

HQ

Obsidian ønsker å holde det originale Grounded i live så lenge det fortsatt finnes spillere som ønsker å oppleve det. I det siste har vi sett store spill bli ignorert eller til og med lagt ned for å presse spillerne over på deres mer skinnende oppfølger, men det ser ut til at Obsidian ikke ønsker å gi spillerne den bittersøte følelsen av å bli tvunget til å gå videre.

I en samtale med Eurogamer snakket Obsidians utøvende produsent Marcus Morrigan om bevaring av spill og å holde Grounded 1 i live. "Vi har faktisk denne sterke lidenskapen for å sikre at spillene våre kan stå tidens prøve og fortsette å oppdatere seg gjennom historien," sa han. "Det er et sterkt ønske fra vår side om å sørge for at spillene våre blir bevart."

"Kommer vi til å lage innhold og disse historieutvidelsene til Grounded 1? Nei, det er fortsettelsen av Grounded 2. Men så sent som i april ga vi ut [oppdateringen] 1.4.7 til Grounded 1, så det er et vedlikehold og et ønske om at det spillet alltid vil eksistere. Så vi kommer til å fortsette med det; det kommer ikke til å forsvinne hvis folk fortsatt ønsker å spille Grounded 1 også."

Dette er heller ikke bare tull fra Obsidian, som Morrigan pekte på tidligere i år da utvikleren slapp en overraskende oppdatering til Pillars of Eternity, ti år etter den første utgivelsen. For historieinnhold, tilleggsfunksjoner og forbedret gameplay er Grounded 2 stedet å gå, men hvis du har en forkjærlighet for det originale spillet, ønsker Obsidian å ta hensyn til det også.

Grounded 2 lanseres i tidlig tilgang på Xbox og PC den 29. juli.