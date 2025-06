Grounded 2 annonsert og lanseres i sommer

Obsidian har hatt det travelt. I tillegg til lanseringen av Avowed og arbeidet med The Outer Worlds 2, har de jobbet med en tredje tittel, og under kveldens Xbox Showcase fant vi ut hva det handlet om. Grounded 2 Obsidian, oppfølgeren til overlevelsesspillet fra 2020, skal lanseres til sommeren, og denne gangen blir det enda flere insekter, edderkopper og andre fæle ting å forholde seg til for hovedpersonene våre som har krympet til størrelsen på et riskorn.

Lanseringen vil skje via en såkalt Early Access-versjon (som den originale tittelen), så ikke forvent at eventyret er ferdig når det slippes 29. juli. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.