Grounded allerede spilt av over 1 million personer

Obsidian sitt Grounded ble tilgjengelig som Early Access og Preview for bare tre dager siden, men med en topplassering på Steam sine lister er det tydelig at spillet har vært en suksess. Nå vet vi akkurat hvor stor også.

Det viser seg nemlig at det vesle spillet som hadde det litt moro med Cyberpunk 2077 i Xbox Games Showcase allerede har blitt spilt av over en million personer. Ikke verst når det bare er tretten utviklere fra det massive studioet som har stått for mesteparten av jobben. Samtidig får vi vite at den første av de store, månedlige oppdateringene vil slippes den 27. august. Akkurat hva den vil inneholde og fikse får vi ikke vite enda, noe som ikke er særlig rart siden utviklerne nok jobber på spreng for å endre ting spillerne har gitt tilbakemeldinger om.