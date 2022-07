Grounded har fått lanseringsdato

HQ

Tidligere i sommer ga Xbox Game Studios og Obsidian oss den gode nyheten at Grounded vil forlate Early Access og lanseres for fullt en gang i september. I dag er det tid for nærmere informasjon.

Spillet sin "Game Director", Adam Brennecke, har lagt ut en kort video hvor han feirer Early Access-utgavens toårsdag ved å avsløre at Grounded lanseres den 27. september. Samtidig benytter han anledningen til å bekrefte at den neste oppdateringen blir den siste i Early Access-perioden, og at denne vil gi oss en ny bygning kalt Cookery hvor vi kan tilberede mat tidligere i spillet, et nytt oppgraderingssystem for våpen og rustninger, samt et par hemmelige ting vi skal få vite mer om nærmere oppdateringen.