HQ

Helgen er perfekt for avslapning, ikke sant? Og noen av de mest terapeutiske titlene der ute er livssimulatorer. Det er akkurat det vi avslutter denne ukas livestreams med: Grow: Song of the Evertree, en sjarmerende indie som lar deg utvikle dine egne verdener. Her får du gjøre litt av hvert, ettersom du bygger nye hjem og fasiliteter, bygger relasjoner med byens innbyggere og dyrker avlinger og planter i hagen din.

Som vanlig starter vi GR Live-side klokken 16 og spiller i to timer.