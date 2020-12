I denne videoen stiller GRTV-teamet en masse spørsmål til Creative Director, Emeric Thoa, fra The Game Breakers, som står bak det nye Haven. Sjekk ut intervjuet nedenfor....

Det intense actionspillet Furi fikk gode anmeldelser, og nå er den franske studioet, The Game Bakers, snart klart med deres neste spill. Haven er et stilig action-RPG...

Haven byr på både slåssing, kjærlighet og utforskning i ny trailer

den 9 juli 2019 klokken 23:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da The Game Bakers, skaperne av Furi, avduket Haven i februar fortalte de at spillet passer meget godt for å spille sammen med en av sine nærmeste, og jeg kan forstå...