De mest kjente plattformheltene har i dag tydeligvis et behov for å innta mobilplattformen også, og da handler det i de fleste tilfeller om typen spill der karakteren beveger seg framover automatisk. Litt kjedelig kanskje, på papiret i hvert fall, men det er ikke gitt at spillene er dårlige for det. Crash Bandicoot: On the Run er etterlengtet av mange, og derfor har GRTV tatt en nærmere kikk på spillet. Se hvordan det gikk i videoen over.