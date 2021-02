Finske Remedys seneste actioneventyr har siden lanseringen i 2019 solgt bra, og blitt hyllet som et av de beste spillene året hadde å by på. Nå er det også tilgjengelig...

Selv om Control teknisk sett kom i 2019, var det likevel mange som spilte det, og dets utvidelser, i 2020. Det betyr at det har blitt samlet en masse data fra spillernes...

Gameplayklipp viser at vi kan velge mellom 30 bilder i sekundet med ray tracing eller 60 bilder i sekundet uten ekstra grafiske godbiter.

Control har solgt over 2 millioner eksemplarer etter stor suksess i november

den 9 desember 2020 klokken 16:20 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Mange har nok vært bekymret for at Control ville bli betraktet som en fiasko for Remedy siden studioet har nektet å si noe om spillets salgstall. Det nærmeste vi har...