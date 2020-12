Du ser på Annonser

Reaksjonene til fansen var ikke akkurat positive da Blizzard annonserte mobilspillet Diablo Immortal for et par år siden, men etter at vi har fått testet en tidlig alpha-utgave av det selv har vi fått ganske store forventninger til spillet, for det virker faktisk meget lovende. Vi har også tatt opp litt gameplay, og det kan du se selv nedenfor.