Du ser på Annonser

Graceful Decays nye puzzlespill Maquette er koselig. I denne verden ser spilleren alt fra et tradisjonelt førstepersonsperspektiv, og her er alle bygningene, plantene og gjenstandene både bittesmå og kjempestore. GRTV har tilbragt noen timer med spillet, som for øvrig er gratis nå med PlayStation Plus. Sjekk ut gameplayvideoen nedenfor.