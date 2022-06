Grubb: Fable og Perfect Dark dukker ikke opp på søndagens show

HQ

Microsoft har mange spill vi allerede har fått relativt vage CG-trailere fra, hvor vi virkelig trenger å se gameplay snart. To av de mest etterlengtede er utvilsomt Fable og Perfect Dark, men spør du den etablerte insideren Jeff Grubb, vil de ikke dukke opp på søndagens Xbox & Bethesda Game Showcase.

I den nyeste episoden av Grubbsnax sier han nemlig at ingen av de to spillene er klare til å bli vist frem:

"Neither of those games are ready to be shown, they both need more time. They could have gotten assets ready for them, they could have shown gameplay for both of these games, but they have so many other things that they need to show and they need to get out that it seems right that they're going to sideline these games in favor of other stuff and then next year come back with Fable and Perfect Dark."

Det er imidlertid fortsatt Contraband, Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed, The Outer Worlds 2, Starfield, Redfall og et hav av andre prosjekter som kan bli vist frem.