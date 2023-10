Grunnen til at du ikke kan oppnå alle Achievements i Mortal Kombat 1

HQ

Hvis du er en Achievements-jeger som spiller Mortal Kombat 1 lider du sannsynligvis av det faktum at den siste NetherRealm-fighteren ikke kan fullføres helt akkurat nå. Dette skyldes at det er en Achievement som er umulig å oppnå.

The Mighty Have Fallen-utfordringen ber deg om å "fullføre en Titan Battle." Høres enkelt ut, ikke sant? La meg bare se gjennom menyene etter Titan Battle-alternativet, og .... det finnes ikke.

En hjelpsom Redditor ved navn IllustratorFormal256 kontaktet utviklerne angående dette problemet, og svaret var at Titan Battles vil bli lagt til i spillet senere. Det finnes ingen spesifikk dato for når de kan bli lagt til, men vi vet i det minste at det bare er et tidsspørsmål før vi kan få alle Achievements.