Gruntilda fra Banjo-Kazooie slippes som vanvittig detaljert statue

First 4 Figures lager noen av de flotteste spillrelaterte tingene som finnes, og er først og fremst kjent for sine detaljerte statuer. I det siste har de vekket klassiske Rare-figurer til live, og nå er det tid for enda en - Gruntilda.

Dette er den veldig, veldig ondskapsfulle heksa fra Banjo-Kazooie-eventyrene, og hun kommer i to forskjellige utgaver; Standard og Exclusive. Det er et enormt og vanvittig detaljert beist som veier 8,164 kg, måler 44 cm x 48 cm x 40 cm.

For øyeblikket er det en Early Bird-avtale som varer i litt over to uker til som sparer deg 55-$60, men prisen er fortsatt $599,99 for standardutgaven og $623,99 for den eksklusive utgaven. Se en presentasjon i videoen nedenfor og gå til lenkene over for å lese mer og kanskje forhåndsbestille selv. Gruntilda leveres i tredje kvartal av 2023.