GSC Game World: "Vi sikter helt og holdent mot de nye spillerne" med S.T.A.L.K.E.R. 2

Mange er naturligvis nysgjerrige på å besøke den forbudte sonen i S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, som slippes 20. november til både PC og Xbox. Spillet har fått mye oppmerksomhet for sin utrolige grafikk.

Med tanke på at det blir lagt til i Game Pass fra dag én, mistenker vi at det vil være mange som vil prøve det, selv om de ikke har spilt forgjengerne. Men er det mulig å kaste seg ut i det uten forkunnskaper, eller går du glipp av mye?

I et intervju på Rock Paper Shotgun med GSC Game World-sjef Ievgen Grygorovych blir nettopp dette spørsmålet tatt opp, som han svarte på :

"Vårt første mål var å lage spillet for spillere som ikke vet noe om de første spillene. Vi forsto at vi vil ha en stor del av nye spillere, og vi ønsker å gjøre spillet bra for dem."

Dette betyr imidlertid ikke at lojale fans ikke har noe ekstra å se frem til. Grygorovych fortsetter :

"Gamle spillere vil se forbindelser - som med noen karakterer, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl-spillere vil si "Å, jeg kjenner denne karakteren! Så de vil få en dypere og mer interessant opplevelse, men [å spille tidligere spill] er ikke nødvendig for å spille S.T.A.L.K.E.R. 2."

Han sier også at studioet er klar over at Game Pass vil bringe mange nysgjerrige spillere som ønsker å sjekke ut tittelen, og sier at de er forberedt på nettopp det :

"Vi sikter oss inn mot konsollpublikummet og Game Pass-publikummet, som kommer til å bli enormt. Vi sikter helt mot de nye spillerne. Og vi visste fra starten av at dette var målet vårt."