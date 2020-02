GTA IV vender tilbake til Steam uten multiplayer

I januar ble Grand Theft Auto IV offisielt fjernet fra Steam, sammen med de to Episodes of Liberty City, men nå vender spillet endelig tilbake, dog med ett stort minus i...

Flere sanger fjernet fra Grand Theft Auto IV

den 27 april 2018 klokken 03:02 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For to uker siden fikk vi vite at Rockstar snart ville tvinges til å fjerne flere radiosanger fra Grand Theft Auto IV, uten at utviklerne ville bekrefte hvilke sanger og...