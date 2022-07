GTA Online bringer hetebølge og høye drivstoffpriser neste uke

HQ

Grand Theft Auto-spillene har alltid vært kjente for å gjøre narr av virkeligheten eller i alle fall hvordan den var på tiden de finner sted i. Neste uke gjør Grand Theft Auto V mer som South Park.

Som dagens trailer avslører vil GTA Online få en ny utvidelse kalt The Criminal Enterprises den 26. juli, og denne vil ta oss til den sørlige delen av San Andreas hvor en hetebølge toppes av ekstreme drivstoffpriser og butikkene sliter økonomisk. Da snakker jeg selvsagt om tradisjonelle butikker, for de som velger å være Executive, Biker, Nightclub Owner eller Gunrunner kan tjene grovt på kaoset. Dette ved at vi vil generelt få bedre belønninger for alt vi gjør, samtidig som at nye Contact Missions lar oss hjelpe IAA med noen heseblesende greier.

Alt dette på toppen av at de overnevnte klassene kan tjene penger på nye måter og kjøre nye biler.