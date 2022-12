GTA Online introduserer jule-event med Die Hard- og Grinchen-referanser

HQ

Mens mange GTA-nyheter nå til dags kanskje fokuserer først og fremst på det kommende Grand Theft Auto VI, må vi nøye oss med å streife rundt i Los Santos' gater frem til vi faktisk får det. Rockstar har imidlertid forsøkt å gjøre sitt nåværende GTA-spill så underholdende som mulig ved å oppdatere med nye eventer.

Den nyeste oppdateringen av GTA Online (via Eurogamer) bringer to nye julerelaterte minieventer til spillet, og er referanser til de klassiske julefilmene Die Hard og Grinchen. Die Hard-referansen i GTA Online involverer en skuddveksling i Weazel Plaza mellom ranere og LSPD.

Hvis en spiller blir involvert i denne skudvekslingen, vil de motta et nytt skin til pistolen Mk II. Et annet event i spillet involverer "The Gooch", en åpenbar parodi på Grinchen, som dukker opp tilfeldig og angriper spillere.

Skulle de klare å bekjempe ham, vil de få litt penger og en The Gooch-maske som belønning. Jule-eventet har ikke så mye innhold, men med tanke på at det bare varer til 29. desember kan spillere være takknemlige for at de ikke trenger å bruke så mye tid på å få disse belønningene.