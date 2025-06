GTA V-legender erter comeback - Rockstar, lytter du?

HQ

Michael, Trevor og Franklin er tilbake i rampelyset igjen - denne gangen takket være stemmeskuespillerne deres: Steven Ogg, Ned Luke og Shawn Fonteno. Under deres opptreden på Comic Con Brussels ble trioen spurt om de kunne tenke seg å komme tilbake i en DLC for en siste opptreden. Svaret på spørsmålet? Et rungende ja - spesielt da Michael la til: "One Last Score". Som, la oss være ærlige, ville være en perfekt tittel for utvidelsen.

Det har aldri kommet noen offisiell uttalelse fra Rockstar, men det faktum at tre elskede karakterer - og skuespillerne bak dem - er begeistret for ideen? Vel, nå er det bare et spørsmål om fansen kan rope høyt nok, og om Rockstar lytter. Det er en liten sjanse, men håpet dør sist. En siste liten DLC, som en følgesvenn til det kommende Grand Theft Auto VI- nå ville det vært rent gull.

En siste poengsum.

Hva synes du - hadde ikke det vært fantastisk?