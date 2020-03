GTA V, The Division 2 og Dreams mest nedlastet på PS4

Nå ble ikke februar en like spennende måned for spillanseringer som det kunne virke for noen måneder siden, noe som førte til at det i hovedsak var kjente storspill som fikk seg et skikkelig løft salgsmessig på PlayStation Store. Det var uansett én ny lansering som gledelig nok gjorde det ganske bra.

Media Molecules Dreams klarte nemlig å gå rett inn på en femteplass, noe som bare blir mer imponerende med tanke på at det er Grand Theft Auto V, The Division 2, The Witcher 3: Wild Hunt og Rainbow Six: Siege som ligger foran. En av grunnene til at The Division 2 om såpass høyt opp er selvsagt at spillet bare et kostet noen titalls kroner en periode, i tillegg til den store oppdatering som bringer oss tilbake til Manhattan. The Witcher nyter nok samtidig fortsatt godt av Netflix-seriens suksess, så at vesle Dreams måtte se seg slått av disse storhetene er ikke overraskende.

Her er listen over de tjue mest nedlastede spillene (som ikke er F2P) på PlayStation Store i februar:

