GTA V var tiårets bestselgende spill i USA

Dette kommer vel ikke som noen overraskelse for noen. Grand Theft Auto V fortsetter med å selge som varmt hvetebrød, og har blitt det mest lukrative underholdningsproduktet noensinne, og topper dermed listen over de bestselgende spillene i USA forrige tiår.

NPD-gruppens Mat Piscatella har utgitt to lister, hvorav den ene viser de bestselgende spillene i 2019, og den andre gir oss et overblikk over USAs bestselgende spill i løpet av tiåret som har gått.

Her er tiårets liste:

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops

3. Call of Duty: Black Ops 2

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. Call of Duty: Black Ops 3

6. Call of Duty: Ghosts

7. Red Dead Redemption 2

8. Call of Duty: WWII

9. Call of Duty: Black Ops 4

10. Minecraft