GTA-veteran mener spillbransjen må bli smartere

I dag føles videospillmarkedet mer mettet enn noensinne. Vi bombarderes stadig med nye titler, både indie- og AAA-spill og alt derimellom, men gamle favoritter kjemper fortsatt om oppmerksomheten vår, og vi har alle en backlog vi venter på å komme oss gjennom. Det betyr at det er vanskeligere enn noensinne å virkelig samle et publikum, men Rockstar-veteranen Leslie Benzies har noen råd til utviklere.

"Det er ikke flere timer i døgnet, det dukker ikke opp flere mennesker som spiller videospill, så det er en begrenset brukerbase," sa han til Edge Magazine (via GamesRadar). "Det er så mange spill, og jeg tror vi har begynt å merke effekten av det i løpet av det siste året, i form av nedleggelser og oppsigelser."

"I disse dager må du se på analysene dine. Du må se hva folk ønsker å spille... Jeg tror vi som bransje må bli smartere, slik at vi vet: "Vil folk faktisk ønske å spille dette?"

Benzies jobber for tiden med MindsEye, et nytt skytespill fra Build A Rocket Boy og IO Interactive. Han har kanskje ikke rett i at det ikke dukker opp flere mennesker som vil spille videospill, men det føles definitivt som om det ikke er nok plass til at alle kan bli en millionselger nå for tiden. Vi får se om bransjen klarer å tilpasse seg, og finne ut hva spillerne vil spille.