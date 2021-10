GTA VI eller GTA-remasterene får musikk fra Dr. Dre og Snoop Dogg

Som jeg og en rekke andre har sagt mange ganger er Grand Theft Auto VI fortsatt mange år unna, men det er en liten sjanse for at vi nå har fått de første detaljene om spillet.

Rolling Stone avslører nemlig at Snoop Dogg sa følgende om Dr. Dre da han var på den nyeste podcasten deres som offentliggjøres i morgen:

"Jeg vet at han er i studioet. Jeg vet at han lager noe f***s god musikk, og noe av musikken er koblet til det nye GTA-spillet som kommer ut. Derfor tror jeg at det blir måten musikken hans vil slippes på, gjennom GTA-spillet."

Her er det jo selvsagt lett å merke seg at herr Dogg ikke sier noe tall bak GTA, men Rockstar liker ofte å starte tidlig med musikken i spillene sine. Uansett er det kanskje en grunn til at gigantstudioet ikke har sagt et pip om musikken i Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition enda, for jeg tviler på at de har tatt seg bryet med å skaffe rettighetene til alle sangene på hvert spill sine radiokanaler igjen. Da er det jo mulig at vi i stedet får noen nye låter...Eller så er dette faktisk for GTA VI. Hva tror du?