GTA: Vice City-remasteren og mer klare for PlayStation Now

HQ

Mens Game Pass-medlemmer fikk Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition fra første stund var PlayStation Now-medlemmer heldige nok til å få Grand Theft Auto III - The Definitive Edition i desember. To måneder senere er det altså tid for oppfølgeren.

Sony forteller at det er Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition, Little Big Workshop, Through the Darkest of Times og Death Squared som blir en del av PlayStation Now fra og med i morgen. GTA blir der bare frem til den 4. mai, så grip muligheten til å sjekke det ut mens du kan.