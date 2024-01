GTA Vs Michael er lei av at folk kaller Grand Theft Auto VI woke

HQ

Ned Luke, skuespilleren som spiller Michael i Grand Theft Auto V, skyter tilbake mot spillere som har sagt at Grand Theft Auto VI har blitt "woke" etter lanseringen av spillets første trailer forrige måned.

"Det er mange av disse klovnene som sier at Rockstar har blitt "woke", at de gir etter for verdens "wokeness". For det første har det vært andre kvinnelige hovedpersoner tidligere, men åpenbart ikke i noe så stort som dette", sier Luke til IGN.

"GTA 6 kommer til å bli det største spillet noensinne. Hun ser ut som en bada** for meg. I den siste scenen der de stormer inn, så hun bare ut som en bada**. Og det som var kult, var at hun viste vei. Hun sparket opp døren, og så kom Jason tilbake. Så jeg vet ikke om du tolker det som at hun kommer til å bli den store, og at han kommer til å være sammen med henne, eller hva."

Lucia var ikke den eneste som skapte hat blant spillerne. Som alltid når et minoritetssamfunn er representert, pekte folk umiddelbart på ideer om hvit erstatning, som om den mannlige hovedpersonen i spillet ikke er en hvit mann. Det hele er reaksjonært, og for å være ærlig er det best å ignorere det i stedet for å la seg rive med av det dampende giftavfallet.