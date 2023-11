GTA Vs Michael-skuespiller hinter han er tilbake i Grand Theft Auto VI

HQ

Når vi går inn i et nytt Grand Theft Auto-spill får vi vanligvis en ny hovedperson, eller nye hovedpersoner hvis vi ser på Grand Theft Auto V som det siste eksemplet. Det betyr imidlertid ikke at gamle figurer ikke kan komme tilbake i Grand Theft Auto VI.

Michael De Santa er en av hovedpersonene i Grand Theft Auto V, og skuespilleren Ned Luke har tatt til Twitter for å hinte til en mulig retur for Michael. På spørsmål om han kommer tilbake i rollen som den pensjonerte gangsteren, sa Luke bare følgende:

"It's a mystery." Dette verken bekrefter eller avkrefter noe som helst, men det er i hvert fall en måte å erte fansen på ved å holde spørsmålet om hans tilbakekomst ved like. Michael vil være vanskeligere å få tilbake, for i en av avslutningene i Grand Theft Auto V kan han bli drept av Franklin. Det samme gjelder Trevor.

Men med tanke på at mange valgte Deathwish-slutten, som holder alle i live, er det ikke umulig å se for seg at en, om ikke alle, hovedpersonene i Grand Theft Auto V kommer tilbake. Mest sannsynlig vil de bare ha en cameo-opptreden, men det ville være mer enn nok til å glede noen fans. La oss bare håpe at de ikke går samme endelikt i møte som Johnny Klebitz i Grand Theft Auto IV: The Lost and the Damned.