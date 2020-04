GTA V-skuespiller mener at ingen av GTA VI-ryktene stemmer

Som alltid svirrer det rykter om neste kapittel i Grand Theft Auto-serien. Sånn har det stort sett alltid vært, og det har vært flere rykter de siste årene, hvorav noen kan avskrives øyeblikkelig, mens noe informasjon går igjen, som at Vice City inngår på en eller annen måte, og at spillet denne gangen vil tilby flere storbyer, snarere enn bare en.

Men spør du en som har jobbet tett sammen med Rockstar tidligere, så kan du godt glemme alt du har lest inntil videre. Nylig snakket skuespillerne som har levert stemmer til Michael De Santa og Franklin Clinton om ryktene i en Instagram Live-chat, og her sa Luke:

"They said that GTA VI is going to be based in Vice City; how do these people get all this information about what's gonna be what? People, do you not understand - do not believe anything that you see on the internet from, you know, Boss Man Fuck the World or whatever his name is or any of those guys. Don't listen to those guys - they have no inside information, they're just clickbait. And if you hear it from Rockstar, then you know."

Det vites enda ikke når Grand Theft Auto VI avsløres.