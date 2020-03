GTFO har fått andre Rundown kalt "Infection"

Nå nettopp lanserte GTFO en ny Rundown kalt Infection. GTFO er et hardcore skrekkskytespill basert på samarbeid, og Rundown betyr et nytt sett med tidsbegrensede nivåer samt nye gameplay-mekanikker og balansering. Men hvorfor lese mer når du kan se Dóri fortelle om det?

Hvis du fortsatt trenger å vite mer før du tar vender snuta mot Complex, kan du ta en titt våre highlights fra en nylig stream med et par av utviklerne da vi prøvde å komme oss gjennom det første nivået i spillets nye Rundown.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.