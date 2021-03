Guacamelee-skaperne avslører Nobody Saves the World

Man vet at kvalitet og variasjon står i fokus når Drinkbox, utviklerne av Guacamelee og Severed, lager et spill, og et klarere eksempel på dette enn deres neste spill skal man lete lenge etter.

Nobody Saves the World er nemlig litt en misvisende tittel, for som en liten tass kalt Nobody finner du en tryllestav som kan forvandle deg til veldig mange forskjellige ting. Denne kommer godt med siden actionrollespillet vil by en ekstremt mange dungeons og noen bosser som vil kreve at man bruker veldig ulike ferdigheter og mekanikker. For hver utfordring du løser vil en ny form bli tilgjengelig, noe vi ser flere eksempler på i den kule traileren nederst. Dermed får vi stadig nye styrker og svakheter å eksperimentere med, noe som forsterkes siden de tilfeldig genererte områdene blir stadig mer utfordrende og vil kreve at man finner gode og artige måter å kombinere formene sine på. Enkelt sagt høres det ut som om Drinkbox har tenkt å kombinere de beste delene av både Guacamelee-spillene og Severed med klassiske elementer fra lignende spill når det lanseres "snart-ish".