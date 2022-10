Guardians of the Galaxy: Holiday Special virker bedre enn Star Wars

HQ

Med en gang jeg hører Holiday Special går det noen fæle frysninger nedover ryggen min på grunn av Star Wars, men heldigvis virker det som om Marvel kommer til å respektere julen.

Det er i alle fall inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha sett den første traileren for Guardians of the Galaxy: Holiday Special, for med relativt høye produksjonsverdier, galaksevokterne sin klassiske lette tone og ikke minst at historien tydeligvis handler om å jakte ned Kevin Bacon virker det som om Marvel vet hva fansen vil ha den 25. november.