Guardians of the Galaxy og Final Fantasy XIII imponerer på Game Pass

HQ

Mens Games with Gold-utvalget tydeligvis bare blir mindre imponerende for hver gang fortsetter Game Pass å by på så mange gode spill at det er nesten umulig å takke nei. Denne måneden blir langt fra et unntak.

For Microsoft har offentliggjort hvilke spill som blir tilgjengelig på Xbox Game Pass og PC Game Pass den første halvdelen av mars, og se bare på dette utvalget:



Alt er likevel ikke bare gull og grønne skoger, for det forsvinner også et par gode spill den 15. mars: