Guardians of the Galaxy Vol. 3 å ha flere scener etter rulleteksten

Med den neste Marvel Cinematic Universe filmen nesten her, med det som er Guardians of the Galaxy Vol. 3har regissøren bak, James Gunn, nå bekreftet nøyaktig hvor mange ettertekster filmen vil inneholde.

Som nevnt i en kommentar til et innlegg han delte på Instagram, bekreftet filmskaperen, som nå er sjef for DC, at Guardians 3 vil inneholde to scener etter rulleteksten. Spesielt uttalte Gunn:

"Det er ikke en scene etter rulleteksten. Det er to."

Når det gjelder hva de vil være, er det fortsatt uklart, men med Guardians 3 planlagt å åpne på kinoer rundt om i verden 5. mai 2023, vil det ikke ta lang tid før disse spørsmålene blir besvart.

