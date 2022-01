Guardians of the Galaxy Vol. 3 blir den siste

HQ

Etter mye om og men skal altså en tredje Guardians of the Galaxy-film ha premiere den 5. mai 2023 om alt går som planlagt. Dessverre blir det også siste gang vi ser James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Dave Bautista og gjengen som galaksens vokstere i Marvel Cinematic Universe.

For i et intervju med Deadline gjentar Gunn at Guardians of the Galaxy Vol. 3 markerer slutten både på en trilogi og og hans tid med den franchisen generelt.

Har du troen på at filmen kan avslutte serien på en god måte?