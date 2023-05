Guardians of the Galaxy Vol. 3 er trilogiens dårligst rangerte film...

HQ

Marvel Studios og James Gunn gjør seg klare til å vinke farvel til Guardians of the Galaxy med et emosjonelt farvel når Guardians of the Galaxy Vol. 3 endelig åpner på kino 3. mai. Det markerer slutten på en av Marvels mest usannsynlige suksesser, og anmeldelsene er forfriskende positive. Spesielt i kontrast til mange av de andre tvilsomme filmene som har formet Marvels fjerde fase.

Men det er ikke bare solskinn og regnbuer, og Guardians of the Galaxy Vol. 3 ser ut til å snuble og fomle mer enn de to foregående filmene i trilogien. På Rotten Tomatoes peker mange kritikere på at den overdrevne humoren tar for mye plass og at filmen både er for lang for sitt eget beste. Men ikke minst beskyldes Guardians of the Galaxy Vol. 3 for å mangle hjerte og i stedet prioritere spektakel. Dette er alle faktorer som bidro til at det tredje kapittelet er trilogiens lavest rangerte med 79% på Rotten Tomatoes i skrivende stund.

Dette kan sammenlignes med Guardians of the Galaxy Vol. 2 med sine 85% og originalfilmen med mektige 92%. For de av dere som gikk glipp av Gamereactors anmeldelse, kan du lese den her.

Ser du frem til Guardians of the Galaxy Vol. 3?