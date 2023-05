Guardians of the Galaxy Vol. 3 hyllet av Peta

HQ

Guardians of the Galaxy Vol. 3 har fått mye ros av dyrerettighetsorganisasjonen Peta for sitt fokus på dyreforsøk og utnytting av dyr i vitenskapens navn.

I en uttalelse i går omtalte Peta til og med Guardians of the Galaxy Vol. 3 som "årets beste dyrerettighetsfilm for å hjelpe publikum til å se dyr som individer og antyde at bare fordi vi kan eksperimentere på dem, betyr ikke det at vi bør gjøre det."

I tillegg til å vise mer Marvel-action og fortsette historiene til Guardians of the Galaxy, gir James Gunns tredje romfartseventyr et fokus på Rocket og hvordan han ble den personen han er når filmene ruller rundt. Uten å ødelegge for mye, er det mye dyreforsøk involvert som åpenbart ikke blir satt i et positivt lys.

