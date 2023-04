Guardians of the Galaxy Vol. 3s Awesome Mix Vol. 3 har blitt avslørt

HQ

Noe av det beste med en ny Guardians of the Galaxy-film er å vite at den også vil bli supplert med et helt nytt Awesome Mix-lydspor. Med rundt en måned igjen til filmen debuterer har regissør James Gunn nå avslørt hele lydsporet til filmen, og sagt at Awesome Mix Volume 3 vil være en ny umiddelbar klassiker.

Med en rekke slagere fra artister som Beastie Boys, Alice Cooper, Earth Wind & Fire, Bruce Springsteen, Florence + The Machine, Radiohead, Heart og til og med et nikk tilbake til den originale Guardians-filmen med lydsporets siste sang som selve sangen som først introduserte oss til Chris Pratts Star-Lord: Come and Get Your Love av Redbone. Du kan lytte til hele albumet på Spotify og Apple Music akkurat nå.

Når det gjelder når Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommer på kino har denne filmen premiere 5. mai.