Guardians of the Galaxy Vol. 3-trailer forbereder oss på død

James Gunn har allerede bevist at han ikke er redd for å drepe elskede karakterer, så kombiner et visst klipp i Guardians of the Galaxy Vol. 3s første trailer, at dette er slutten på en trilogi og vage kommentarer fra regissøren selv, og det er forståelig at fansen forventer en ny hjerteskjærende død i mai. Disse teoriene vil bare gå berserk etter å ha sett denne nye traileren.

Marvel har som forventet utnyttet det faktum at 100+ millioner mennesker over hele verden ser på Super Bowl i kveld ved å gi oss en ny trailer for Guardians of the Galaxy Vol. 3. Selv om den inkluderer noen ting vi har sett før, får vi også servert nye som tilbyr både komedie, action, drama og et nikk til at Star-Lord dør. Vi får se hva som faktisk skjer når det siste oppdraget deres har premiere 5. mai.