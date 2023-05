Guardians of the Galaxy Vol.3 har tjent over 500 millioner dollar

HQ

Guardians of the Galaxy Vol.3 ser ut til å være en solid avkastning for Marvel på billettkontoret, da den ikke bare overgår $500 millioner på verdensbasis, men også har tjent ytterligere $60 millioner på det innenlandske billettkontoret.

Selv om dette innenlandske tallet fortsatt markerer et fall på 49% fra den første helgen, er dette mye bedre resultater enn hva Ant-Man and the Wasp: Quantumania klarte å oppnå da den falt med 70% i sin andre helg.

Selv om det er den dårligst rangerte av de tre Guardians of the Galaxy-filmene, ser det ut til at James Gunns farvel til den fargerike rollebesetningen fremdeles viser seg å være en utrolig populær film.

Hva syntes du om Guardians of the Galaxy Vol.3?

Takk, Forbes.