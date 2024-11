Guardiola: "Kjærligheten jeg har til Barça ødelegger meg"

HQ

Pep Guardiola er for tiden Manchester Citys trener, og har lagt bak seg en imponerende merittliste i den engelske klubben, med blant annet fire strake Premier League -titler og sin første Champions League -tittel i 2023.

Dette gjør Guardiola til en av tidenes mest meritterte fotballtrenere, hvis man legger til hans tid i Bayern München og FC Barcelona. I Barça vant Guardiola også to Champions League trofeer som trener, i 2009 og 2011.

Til tross for sitt engasjement for Manchester City, har Guardiola fortsatt tilhørighet til Barcelona, og han innrømmer at han helst ikke vil krysse vei med dem i sluttspillet på Champions League.

"Kjærligheten jeg har til Barça ødelegger meg", sa Guardiola i det italienske programmet Che Tempo Che Fa. "Jeg er født i en liten landsby i nærheten, det er ikke så lett å møte dem".

Guardiola har lidd Barças mål som trener i Bayern og City

Guardiola har allerede møtt Barcelona i Champions League, som manager for City så vel som Bayern. En av disse gangene var faktisk i 2015, da Barcelona, da ledet av Luis Enrique, eliminerte Bayern i semifinalen i Champions League som Barça til slutt vant.

Han fikk også juling mot Barça som City-trener i gruppespillet to sesonger senere. Real Madrid endte med å vinne det året.

I det samme intervjuet på det italienske TV-programmet snakket Guardiola også om Messi, som han mener er verdens beste spiller, til og med over Pelé og Maradona, og også Johan Cruyff, som han beskriver som sin største innflytelse som gjorde at han ble forelsket i fotball.